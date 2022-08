C. Start Norte de Ralis: João Andrade vence Rali Município de Mesão Frio

Realizou-se este fim de semana o Rali Município de Mesão Frio, quarta prova do Campeonato Start Norte de Ralis, que contou também para o Desafio Kumho Portugal e Troféu Team Baia.Com o segundo triunfo do ano na competição, João Andrade e Sérgio Paiva (Peugeot 208 R2) aproveitaram para se distanciar ainda mais no campeonato, já que os seus mais diretos perseguidores, João Gonçalves/Rui Araújo (Honda Civic LSI) e José Adriano Costa/José Janela (Nissan Micra Kit Car) foram apenas, respetivamente, 5º…...