ERC/Barum Czech Rally Zlin: Jan Kopecy continua Rei, e vão 10

Jan Kopecky, com um Skoda Fabia Rally2 Evo, conquistou a sua décima vitória no Barum Czech Rally Zlin, penúltima prova do ERC 2022 em que se festejaram a maior parte dos títulos da temporada. Por João F. Faria Tal como é tradição no ERC há muitos anos, o final de agosto voltou a ser marcado pelo Barum Czech Rally Zlin, prova checa que é, neste momento, a mais antiga naquele campeonato. Com um piso muito difícil, que obriga mesmo ao…...