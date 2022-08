GP Bélgica F1, Alex Albon: “uma das melhores corridas que já tive”

Alexander Albon somou mais um ponto depois de terminar a corrida do GP da Bélgica no 10º posto da classificação. O piloto da Williams foi um dos destaques da sessão de qualificação e na corrida, apesar de ter feito um mau arranque, conseguiu segurar um grupo de pilotos com monolugares mais competitivos do que o FW44 da equipa de Grove, terminando nos lugares pontuáveis."Foi complicado", explicou Albon. "Depois do arranque, pensei, 'vai ser uma longa corrida'. Já podia sentir quando…...