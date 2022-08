GP Bélgica F1, Lando Norris: temos muito que trabalhar para ser competitivos de novo…”

A McLaren teve um dos piores resultados de conjunto do ano, 12º lugar para Lando Norris e 15º para Daniel Ricciardo. Pior, só mesmo no Bahrein. Para que se perceba melhor o ‘drama’, Lando Norris lutou em pista com Alex Albon (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin) com o piloto da McLaren a terminou apenas em 12º lugar, à frente de Yuki Tsunoda (Alpha Tauri). Daniel Ricciardo foi 15º à frente do duo da Haas, Kevin Magnussen 16º e Mick…...