ELMS, Barcelona: Guilherme Oliveira volta a vencer em LMP3, Prema domina em LMP2

É a segunda vitória consecutiva de Guilherme Oliveira no ELMS. O jovem piloto português venceu nas 4h de Barcelona na categoria LMP3, na companhia dos seus colegas Charles Crews e Nico Pino da Inter Europol Competition. Mais uma grande prestação da tripulação do #13, à imagem do #9 da Prema que voltou a vencer, somando a quarta vitória em três provas. O Circuito de Barcelona foi palco para a quarta jornada do campeonato de 2022 do ELMS. Com 39 carros…...