GP Bélgica F1, Carlos Sainz: “Não fomos competitivos neste circuito”

Carlos Sainz saiu da pole-position, mas não conseguiu parar o ritmo avassalador dos Red Bull. O piloto da Ferrari terminou em terceiro lugar. Sainz admite que a corrida foi mais complicada do que o esperado “Foi uma corrida mais difícil do que aquilo que era esperado. Tivemos um bom arranque, um bom recomeço com o safety-car, mas o ritmo simplesmente não estava lá.”. “Tivemos muito sobreaquecimento nos pneus, estávamos a escorregar demasiado e por alguma razão o nosso carro não…...