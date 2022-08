GP Bélgica F1: Destaques da corrida

Com a corrida que fez na Bélgica, Max Verstappen merece toda a atenção nos destaques, mas houve outros pilotos que estiveram em bom nível. A Ferrari destacou-se, mas não pelos bons motivos, uma situação que se repete. Não conseguiram acompanhar os Red Bull e terminaram pressionados pelo Mercedes de George Russell, fechando o fim de semana em Spa-Francorchamps com novo "deslize". Max Verstappen esteve intratável na corrida do GP da Bélgica. Arrancou do 14º lugar e rapidamente se colocou na…...