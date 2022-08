GP da Bélgica F1: O filme da corrida

O sol apareceu em Spa, com pilotos e equipas a terem de enfrentar condições completamente novas. A temperatura do asfalto a subir para os 36 graus, muito mais quente que os 20 graus registados na sexta e no sábado. Isso poderia ter implicações nos níveis de degradação dos pneus, o que poderia complicar as contas das estratégias das equipas. O duelo entre Carlos Sainz e Sergio Pérez (na primeira linha da grelha) era o prato principal, mas havia curiosidade para…...