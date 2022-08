Efrén Llarena Campeão Europeu de Ralis

Efrén Llarena e Sara Fernández selaram o título de Campeões Europeus de Ralis antes do Barum Czech Rally Zlín. A retirada tardia de Simone Tempestini da lista de inscritos da penúltima ronda deixou a dupla com uma vantagem irrecuperável, confirmando-se como campeões.Llarena, que terminou em segundo atrás de Andreas Mikkelsen em 2021, tornou-se no primeiro campeão espanhol do ERC desde Antonio Zanini em 1980, enquanto Sara Fernández garantiu os títulos de navegador consecutivos no campeonato, pois o ano passado já…...