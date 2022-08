GP Bélgica F1: Estratégia de uma ou duas trocas de pneus?

Os pneus macios deram provas de um desgaste maior do que o previsto pela Pirelli nas sessões de treinos e por isso começar a corrida do GP da Bélgica com a carga de combustível e com este composto pode dar dores de cabeça a algumas equipas. Como tal, a estratégia de apenas uma paragem começando com pneus macios, que são mais fáceis de colocar na temperatura correta em condições de pista fria, não está inteiramente colocada de lado, mas segundo…...