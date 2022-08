GP Bélgica F1, Alexander Albon: “temos de fazer a nossa própria corrida”

Alexander Albon foi um dos maiores destaques da sessão de qualificação do GP da Bélgica. O piloto da Williams conseguiu chegar à Q3 e terminar com o nono tempo mais rápido, mas depois de aplicadas todas as penalizações deverá arrancar do sexto posto da grelha de partida.Um bom resultado do piloto, que disse no final que não esperava este resultado, mas é merecido pela Williams.“Estou muito feliz. Não digo que esperávamos este resultado, mas aceitamos”, afirmou Albon à F1 logo…...