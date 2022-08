WRC, Oliver Solberg: “Não tem sido uma época fácil, finalmente tive um fim-de-semana ‘limpo’”

A vida não tem corrido muito bem este ano ao jovem Oliver Solberg, piloto da Hyundai Motorsport, mas a verdade é que o quarto lugar no Rali de Ypres/Bélgica foi um bom tónico para o que falta da época. Foi a sua melhor classificação de sempre no WRC.Na Bélgica, depois do que lhe sucedeu na Finlândia, tudo fez para manter o carro na estrada, e se inicialmente foi acumulando tempo perdido, também porque teve um pequeno problema na caixa de…...