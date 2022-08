GP Bélgica F1: Filme da qualificação

Max Verstappen esteve sempre muito rápido na sessão de qualificação do GP da Bélgica. O ritmo do neerlandês foi sempre altíssimo, mas o tempo alcançado na sua única tentativa na Q3 foi imbatível e seria sempre difícil a Carlos Sainz, mesmo sem ter errado na última volta rápida, chegar ao 1:43.665s do piloto da Red Bull. Após as penalizações, Sainz arrancará da primeira posição da grelha, tendo ao seu lado Sergio Pérez, que não teve a ajuda de Verstappen como…...