Fórmula 1: Zak Brown responde às críticas de Szafnauer a Piastri

Oscar Piastri está no centro de uma disputa entre Alpine e McLaren. Os responsáveis da equipa francesa afirmam ter um contrato em vigor com o piloto australiano para o próximo ano, mas Piastri negou ser piloto da Alpine em 2023, uma vez que a McLaren o deverá colocar no lugar de Daniel Ricciardo.Ontem, questionado pela Sky sobre o que sentia em relação a Piastri, Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Alpine, deixou clara a sua opinião. “É um jovem piloto…...