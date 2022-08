WRC, Richard Millener (M-Sport) “o Puma ganhou uma prova, por isso não pode ser mau…”

O diretor da M-Sport Ford World Rally Team, Richard Millener, apelou às suas duplas para colocar esta dura meia temporada para trás das costas e focarem-se no que têm pela frente.A equipa registou a sua pontuação conjunta mais baixa no Rali de Ypres/Bélgica, com os três pilotos a saírem da estrada. Gus Greensmith foi o melhor classificado entre as duplas da M-Sport, colocando o seu Ford Puma Rally1 Hybrid no 19º lugar.Craig Breen esteve na luta pelo pódio quando abandonou…...