GP da Bélgica F1, Equipas ainda sem dados de simulações de corrida é um problema

O tempo chuvoso peculiar de Spa que decidiu aparecer esta sexta-feira não está previsto voltar, com previsões de condições secas e mais quentes para o fim-de-semana. A falta de dados de simulações de corrida longas devido ao aparecimento da chuva no último terço da segunda sessão de treinos é um problema para o trabalho das equipas, especialmente para Verstappen, Leclerc, Ocon, Bottas, Norris e Schumacher, que apenas estão interessados nesses dados, uma vez que estão destinados a arrancar do fundo…...