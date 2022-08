GP da Bélgica F1: Red Bull parece rápida, mas penalizações vão pesar

Os Red Bull eram os favoritos ao entrar no fim-de-semana em Spa-Francorchamps e, com base no ritmo apresentado nas sessões de treinos livres desta sexta-feira, essas suposições acabaram por se confirmar. A equipa austríaca nem precisou de muito tempo para demonstrar a sua superioridade, uma vez que as sessões de treinos foram encurtadas devido a bandeiras vermelhas e à inesperada chuva. Max Verstappen liderou a segunda sessão de treinos livres com uma enorme vantagem de 0,862s do segundo classificado, Charles…...