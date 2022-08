F1, Christian Horner sobre Ricciardo: “Não o reconheço como o piloto que era”

Na carreira de Daniel Ricciardo, Christian Horner foi o chefe de equipa que mais tempo trabalhou com o piloto australiano. Foram cinco épocas juntos na Red Bull onde Ricciardo se afirmou como um dos melhores pilotos do pelotão até ter saído e enfrentado um novo desafio na Renault. Passados alguns anos, Ricciardo está de saída da McLaren no final da época, depois de não ter ido de encontro às expectativas da equipa britânica. Neste momento, que podem muito bem ser…...