F1: GP da Bélgica permanece em 2023 após colapso das negociações com GP da África do Sul

Após colapso das conversações para um regresso iminente ao circuito de Kyalami, na África do Sul, o Grande Prémio da Bélgica vai continuar no calendário de Fórmula 1 por mais um ano. As esperanças para a realização de um Grande Prémio da África do Sul em 2023 caíram por terra após uma série de negociações entre a Fórmula 1, o promotor da corrida local e os proprietários do circuito de Kyalami terem falhado, avança o RacingNews365.com. Embora a Fórmula 1,…...