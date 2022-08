GP Bélgica F1: FIA confirma as penalizações atribuídas a seis pilotos

A FIA confirmou as penalizações atribuídas a cada um dos seis pilotos que viram componentes dos seus monolugares trocados antes da primeira sessão de treinos livres. Charles Leclerc e Max Verstappen estão entre este lote de pilotos, que ainda conta com Valtteri Bottas, Lando Norris, Mick Schumacher e Esteban Ocon. Começando pelos dois primeiros classificados no campeonato do Mundo de pilotos, Max Verstappen recebeu uma penalização de cinco lugares na grelha de partida por trocar a caixa de velocidades, mas…...