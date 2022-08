Lancia ECV: a mais bela iteração dos ‘super-monstros’ do Grupo B

O Lancia ECV foi o modelo que deveria ter substituído o Lancia Delta S4 no Mundial de Ralis, caso a FIA não tivesse abolido os Grupos B no final de 1986. https://youtu.be/fD5QNUlArzA Tratou-se de um projeto nascido, ainda em 1985, do qual foram produzidos dois chassis e três motores. O ‘pai’ desta máquina foi o Eng. Claudio Lombardi, na altura diretor técnico e desportivo da equipa italiana, que nos referiu: “O chassis usava muitos materiais compósitos, incluindo carbono. O chassis…...