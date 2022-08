F1: Daniel Ricciardo admite hipótese de ano sabático em 2023

Daniel Ricciardo diz que não está a excluir a hipótese de passar um ano longe da Fórmula 1 em 2023, na sequência da sua rescisão de contrato com a McLaren. Após um percurso dececionante de Ricciardo com a equipa desde o início de 2021, a Mclaren quer agora contratar Oscar Piastri para formar dupla com Lando Norris na próxima temporada. O piloto australiano de 33 anos admitiu que a decisão foi estudada durante vários meses. “Não foi apenas uma chamada…...