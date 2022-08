Fórmula 1: Audi e Porsche terão programas separados

A Audi confirmou hoje a sua entrada na Fórmula 1, tornando-se no novo fabricante de unidades motrizes da competição a partir de 2026. Preferindo fornecer motores a uma equipa parceira, que ainda não foi anunciada, do que criar uma nova equipa, o CEO e presidente da administração, salientou as diferenças no programa entre a Audi e Porsche, caso a segunda marca do grupo Volkswagen também entre na competição como se tem vindo a avançar nos últimos meses. "Corremos contra a…...