Pierluigi Martini nunca foi uma grande estrela da Fórmula 1. Em dez anos, nunca ganhou uma corrida nem sequer terminou no pódio. Começou a sua carreira na Minardi e foi lá que também a terminou, após muitos baixos e poucos altos. Apenas algumas performances mais aguerridas em 1991 e a vitória nas 24 Horas de Le Mans, anos depois de deixar a F1, servem como testemunho real do seu talento A carreira de Pierluigi Martini e da equipa Minardi estão…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?