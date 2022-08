Fórmula 1, Lewis Hamilton e Toto Wolff de acordo: Mercedes mais perto de vencer este ano

As alterações ao regulamento técnico da Fórmula 1 já para este ano, que resultam da aprovação da diretiva técnica da FIA, podem colocar dificuldades a certas equipas, como podem beneficiar outras. Neste caso em concreto, Red Bull e Ferrari têm estado contra estas mudanças pensadas pelo organismo que tutela o desporto automóvel, visto que a Mercedes, uma das equipas que mais sofreu com as oscilações no início da época, pode beneficiar e encurtar a distância para as duas equipas rivais.Na…...