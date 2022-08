Fórmula 1: Antonio Giovinazzi vai fazer treinos pela Haas

A Haas anunciou hoje que Antonio Giovinazzi vai substituir Kevin Magnussen e Mick Schumacher aos comandos do VF-22 em dois treinos livres. O piloto italiano vai ser usado pela equipa ao contrário do que se esperava, que era a utilização de Pietro Fittipaldi.Giovinazzi estará de regresso ao volante de um monolugar de Fórmula 1 no Grande Prémio de Itália e também no Grande Prémio dos Estados Unidos da América."Estamos felizes por receber Antonio Giovinazzi de volta à equipa para os…...