Drift: Pinhel consagrou Armindo Martins

Ao longo de dois dias mais de 10 mil pessoas assistiram ao espetáculo proporcionado pelos pilotos do Campeonato de Portugal de Drift e da Taça Intercontinental de Drift de Pinhel. A “Capital do Drift” fez jus ao cognome com batalhas intensas de onde emergiram vencedores Armindo Martins (Pro), Joel Silva (Semi-Pro) e Bernardo Pereira (Iniciados). Pinhel foi o palco de um espetáculo absolutamente deslumbrante oferecido pela caravana de uma das mais fantásticas disciplinas do desporto automóvel. O Drift de Pinhel,…...