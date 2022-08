WRC: o Annus horribilis da M-Sport…

É impressionante, pela negativa, a prestação da M-Sport este ano. Quem diria que, depois do que se viu no Rali de Monte Carlo, em que a equipa arrancou o ano com um triunfo e um terceiro lugar, tudo se iria desenrolar desta forma.É absolutamente impressionante o rol de asneiras que os diversos pilotos da equipa têm feito ao longo do ano, asneiras essas que muitas vezes têm também que ser assacadas à equipa, tantos foram os problemas mecânicos.Já todos sabemos…...