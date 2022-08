F1: Fernando Alonso confirma a duração do contrato com a Aston Martin e discute planos para a reforma

Fernando Alonso confirmou que o seu contrato com a Aston Martin, que tem início em 2023 irá durar dois anos. Embora existissem rumores de que o piloto espanhol pudesse trocar a Alpine pela Aston Martin, a rapidez com que a contratação foi anunciada foi algo muito surpreendente. No início, as informações dadas eram de que se tratava de um contrato "plurianual", o que obviamente significa um mínimo de dois anos, mas ainda não tinha sido indicada a duração exata do…...