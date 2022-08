F1: Mick Schumacher precisa de fazer mais pontos para renovar com a Haas

O chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, revelou que Mick Schumacher precisa de conquistar mais pontos se quiser renovar com a equipa para a próxima época. O piloto alemão, filho de um dos maiores nomes de sempre do desporto motorizado Michael Schumacher, está na sua segunda temporada na Fórmula 1 e ainda não tem contrato para o próximo ano. Após uma primeira temporada sem qualquer ponto, Schumacher alcançou pela primeira vez na sua carreira o top-10 no Grande Prémio…...