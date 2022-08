Jos Verstappen estreou-se numa prova do WRC

Jos Verstappen estreou-se numa prova do WRC. O pai de Max Verstappen tem feito alguns ralis na Bélgica, mas desta feita teve um teste de fogo, numa prova muito mais extensa e difícil do que vinha fazendo.Veterano das corridas em circuitos, e neerlandês foi ‘rookie’ no WRC. "Sempre gostei de ver ralis. Quando se vê na televisão, é sempre muito espetacular. Conduzi pela primeira vez um carro de ralis talvez há um ano e meio e, claro, a partir daí…...