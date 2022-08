F1: Fãs escolheram as melhores corridas do ano, até agora

Os fãs votaram nas melhores corridas do ano, nesta nova era de 2022 que nos tem proporcionado bons espetáculos. Depois da entrada em cena de carros com uma nova filosofia aerodinâmica, que tinha como objetivo melhorar as corridas e promover mais lutas. Podemos dizer que os objetivos foram cumpridos e que as corridas têm sido, na sua grande maioria, boas e os fãs têm motivos para sorrir. Boas corridas, lutas interessantes, duelos intensos e um espetáculo mais interessante do que…...