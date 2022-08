F1: Alex Albon enuncia a principal diferença entre a Williams e a Red Bull

Alexander Albon diz que a grande diferença entre a Williams e a Red Bull é a forma em como as mais pequenas vitórias são celebradas na sua atual equipa e pensa que o diferente "valor do sucesso" é a principal diferença entre as duas equipas de Fórmula 1. Albon foi promovido da Toro Rosso para a Red Bull a meio da época de 2019 para substituir Pierre Gasly, mas tal como o francês, ele teve dificuldades em ter um impacto…...