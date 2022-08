Rali Ypres/Bélgica: a Polícia e o WRC, uma velha história…

Todos os adeptos portugueses sabem o que a polícia portuguesa faz pelo Rali de Portugal. Sem tolerar abusos dos concorrentes ou dos espectadores, é fundamentalmente uma peça absolutamente fundamental para o bom desenrolar do Rali de Portugal.No Youtube podemos ver carros de ralis escoltados por uma moto na frente a abrir caminho, no Rali de Portugal deste ano. Na eventualidade de haver engarrafamentos, como tantos que já existiram no passado, é ela própria a ajudar os concorrentes a ‘safarem-se’. E…...