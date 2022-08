WRC, Rali Ypres/Bélgica: Ott Tanak devolve ‘mimos’ a Thierry Neuville…

Depois de no final da manhã Thierry Neuville ter duvidado dos problemas de Ott Tanak, dizendo em tom de brincadeira “não tenho bem a certeza se Ott tem problemas. Penso que se o Ott tem problemas então eu só tenho três cilindros no motor!"Depois, veio o azar do belga na PE15, em que saiu de estrada e desistiu e no final do dia Ott Tänak ‘devolveu’ a graçola: "Como ele [Neuville] disse antes, provavelmente não tenho um problema. É uma…...