WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE15: ‘Game over’ para Thierry Neuville, Ott Tanak líder…

São assim mesmo os ralis! Quando tudo se encaminhava para novo triunfo da Hyundai e provavelmente o primeiro de Thierry Neuville este ano, eis que uma saída de estrada no ‘seu’ rali, levou Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a abandonar.Após uma esquerda lenta, saíram em frente, bateram numa vala e num poste, ficaram presos e com danos na frente do carro. Saíram do local, mas 'encostaram’' pouco depois.Deste modo, e depois de vencerem o troço, Ott Tänak/Martin Järveoja…...