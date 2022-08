F1, Andreas Seidl: “A entrada da Porsche seria simplesmente fantástica”

O chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl, diz que uma potencial entrada da Porsche na Fórmula 1 seria “simplesmente fantástica” para o desporto. Espera-se que a Porsche entre na F1 em 2026, numa parceria com a Red Bull, quando entrarem em vigor novos regulamentos para as unidades motrizes. O fabricante alemão ainda não anunciou oficialmente a sua intenção de se juntar à Fórmula 1, porém com as novas regras para 2026 agora confirmadas, todas as partes estão interessadas na…...