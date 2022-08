F1, McLaren não acredita que a filosofia do seu carro os faça chegar ao topo

Depois das atualizações trazidas para o Grande Prémio da Hungria, o diretor técnico da McLaren, James Key, não acredita que exista potencial na filosofia do MCL36 para chegar ao topo. A McLaren optou por jogar pelo seguro com os novos regulamentos técnicos de 2022, procurando manter as suas opções em aberto no que toca à definição de um caminho de desenvolvimento. Porém, um problema nos travões atrasou imediatamente a equipa de Woking na ronda de abertura, no Bahrein, embora desde…...