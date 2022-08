Fórmula 1: Sauber satisfeita com parceria com Alfa Romeo

Após a aprovação do regulamento sobre as unidades motrizes para a Fórmula 1 em 2026, é credível que o anúncio da entrada de Porsche e Audi aconteça brevemente. A entrada das duas marcas do grupo Volkswagen deve acontecer através da compra de 50% das ações da Red Bull pela Porsche, enquanto tem sido avançado o interesse da Audi numa parceria com a Sauber, que tem neste momento uma situação semelhante com a Alfa Romeo, marca do universo Stellantis.Frédéric Vasseur, responsável…...