WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE6: Thierry Neuville vence e aproxima-se da frente

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceu a especial, bateu Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) por 3.3s e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) por 4.5s o que significa que embora não tenha havido mudanças na ordem dos três primeiros as diferenças entre eles mudaram significativamente, com Neuville agora apenas a 4.3s da frente, com Tanak agora a 2.3s de Evans. Tudo mais equilibrado, embora o líder tenha alargado um pouco a margem face ao segundo.Tanto…...