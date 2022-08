Fórmula 1: Valtteri Bottas mais envolvido no trabalho da Alfa Romeo do que na Mercedes

Depois de cinco épocas a competir pela Mercedes, Valtteri Bottas rumou à Alfa Romeo e encontrou novos desafios. Passou a ser o “líder” da equipa, discute posições do meio da tabela onde as diferenças são muito curtas e as performances dependem de pista para pista, e envolve-se mais no desenvolvimento do monolugar da equipa, algo que gosta e que não acontecia na antiga equipa."Quero muito ajudar a levar a equipa na direção certa", enfatizou o piloto finlandês em entrevista ao…...