F1, Alpine: “Não vai ser fácil para nós nem para a McLaren fazer a mudança para 2023”

A Alpine encontra-se atualmente numa interessante batalha pelo quarto lugar no Campeonato de Construtores contra a McLaren. Segundo o chefe de equipa da equipa francesa, Otmar Szafnauer, isto vai dificultar o desenvolvimento do carro de 2023. Após as férias de Verão, a Fórmula 1 vai ter três corridas seguidas, em Spa, Zandvoort e Monza que serão fundamentais na discussão pelo quarto posto da classificação dedicada aos construtores, segundo Szafnauer. “As primeiras corridas após a pausa de Verão serão pioneiras no…...