WRC: Heikki Kovalainen no Rali do Japão

Heikki Kovalainen, ex-piloto de Fórmula 1, está a preparar-se para correr no Rali do Japão num Skoda Fabia Rally2 evo. O finlandês, que ‘faz’ ralis desde 2015 (estreou-se no Rali do Ártico com um Ford Fiesta R5 em 2015) tem desde aí feito alguns ralis no Japão, primeiro com um Toyota GT86 de tração traseira, no campeonato local, mas este ano tem corrido com um Skoda Fabia R5, e dos seis ralis do ano no país do Sol Nascente, venceu…...