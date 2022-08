Fórmula 1, Toto Wolff: “Não tive contacto com nenhum outro piloto” para 2023

O início desta época não foi nada fácil para a Mercedes e enquanto George Russell pareceu adaptar-se mais facilmente aos desafios que o W13 apresentava, Lewis Hamilton passou por momentos complicados. Algumas vozes, como o antigo campeão do mundo Jackie Stewart e Helmut Marko comentaram a situação e aconselharam o heptacampeão a deixar a Fórmula 1 no final deste ano.A realidade da equipa nas últimas corridas antes das férias alterou-se e Hamilton somou mais pontos do que o seu companheiro…...