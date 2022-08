Fórmula 1, O papel de Lando Norris na recuperação da McLaren

Andreas Seidl revelou como Lando Norris ajudou a McLaren a dar a volta a um início muito difícil nesta temporada. A equipa de Woking teve um arranque de época, com novos regulamentos, para esquecer, após sofrer problemas inesperados no sistema de travagem ainda nos testes de pré-época, no Bahrein, que transitaram para o primeiro Grande Prémio do ano. Apesar de estar desapontado com o desempenho do MCL36, Norris reuniu a equipa e motivou todas as pessoas a reencontrar o ritmo…...