Fórmula 1: Franz Tost apoia alterações da FIA ao regulamento técnico

A FIA manteve-se firme na sua decisão de intervir em relação ao efeito oscilatório sentido nos novos carros de Fórmula 1, assim como no caso dos fundos flexíveis, que tanta polémica tem criado e acesas discussões entre equipas.Franz Tost, chefe de equipa da AlphaTauri, considera que o órgão federativo do desporto automóvel reagiu "bastante bem" ao problema, curiosamente ao contrário do que pensa Christian Horner, responsável da Red Bull.Embora as atualizações e modificações dos monolugares tenham reduzido drasticamente o "porpoising",…...