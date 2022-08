F1, FIA confirma alterações no regulamento de 2022 e 2023

A FIA anunciou nesta terça-feira alterações fundamentais aos Regulamentos Técnicos de 2022 e 2023 da Fórmula 1, com os quais pretendem abordar várias preocupações fundamentais relativamente à segurança. O desporto introduziu um conjunto de regulamentos técnicos revolucionários para este ano com os novos carros a produzir a maioria da sua carga aerodinâmica através de túneis Venturi presentes no fundo, ao invés de ser através das suas superfícies exteriores, tais como a asa dianteira e asa traseira. Surpreendendo as equipas nos…...