F1, Mattia Binotto: Ferrari desenvolveu motor “como nunca visto em mais de 25 anos”

Ainda há arestas para limar na Ferrari, mas a equipa italiana deixou para trás um período de dois anos em que esteve afastada da discussão do título mundial de construtores de Fórmula 1. Este ano, embora com alguns problemas para resolverem, foram capazes de se colocarem na luta com a Red Bull e ainda têm hipóteses de conquistarem o campeonato, ainda que seja muito difícil isso acontecer, depois de apresentarem um monolugar competitivo. Falta uma boa dose de fiabilidade, mas…...