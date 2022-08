F1, Balanço do meio de época: Aston Martin

Esperava-se mais da Aston Martin nesta fase da época. Muito mais do que um nono lugar com apenas 20 pontos conquistados. É verdade que a estrutura sofreu uma remodelação grande, que ainda espera pela finalização dos trabalhos da nova fábrica e do novo túnel de vento e só depois dessas obras concluídas é que poderemos ver os frutos do trabalho feito. Mas é já claro que o espírito intrépido da Force India se perdeu. A equipa que antes fazia tanto…...