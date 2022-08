F1, Balanço do meio de época: Alfa Romeo

Fiabilidade é “calcanhar de Aquiles”A Alfa Romeo é equipada com a unidade motriz da Ferrari e teve aí a sua principal fonte de problemas. Tanto Vallteri Bottas como o estreante Zhou Guanyu têm estado bem aos comandos do monolugar da equipa, que começou por ser o carro mais leve da grelha de partida e tiraram partido disso em algumas corridas do ano. Haveria potencial para pontuar mais do que 7 corridas das 13 já realizadas, mas a verdade é que…...